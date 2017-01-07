»»Путин встретил Рождество в Новгороде и пообещал рыбакам, что 2017 год будет лучше 2016-го

Президент России Владимир Путин после рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода встретился с новгородскими рыбаками. Он заверил, что в наступившем 2017 году будет лучше, чем в «том, который прошел». Путин отметил, что без народной поддержки ни о каких успехах говорить бы не пришлось.

Рыбаки познакомились с президентом и премьер-министром Дмитрием Медведевым в сентябре 2016 года на берегу озера Ильмень, где первые лица России рыбачили, сообщает РИА Новости. Рыбаки вновь пригласили Путина и Медведева на рыбалку, теперь уже весеннюю.

Путин встретил Рождество в Великом Новгороде. Дмитрий Медведев со своей женой Светланой присутствовал на рождественской службе в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РБК.

В Москве российский лидер встречал Рождество в 2001 году в храме Христа Спасителя, а в 2000 году он, исполняя обязанности главы государства, принимал участие в богослужении в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.