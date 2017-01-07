»»СМИ: У флоридского стрелка проблемы с психическим здоровьем начались после службы в Ираке

Бывший военнослужащий США Эстебан Сантьяго, расстрелявший в минувшую пятницу в аэропорту штата Флорида пассажиров, скорее всего имел проблемы с психическим здоровьем. Возможно, на него негативно повлияла служба в Ираке.

Эстебан Сантьяго в аэропорту американского города Форт-Лодердейл, штат Флорида, открыл огонь по пассажирам из оружия, которое провез в багаже. В результате инцидента пять человек погибли, 13 получили ранения, еще 37 получили травмы во время давки, сообщает ТАСС.

Местные СМИ приводят несколько версий следствия: теракт и психическое расстройство. Associated Press сообщает, что в ноябре 2017 года с Сантьяго беседовали сотрудники ФБР. Он им заявил, что его разум контролирует правительство США, которое якобы заставляет его смотреть видеозаписи террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ).

Родственники флоридского стрелка заявили, что проблемы с психическим здоровьем начались после службы в Ираке в 2010 году. После возвращения из Ирака Сантьяго служил в резерве армии, позже в национальной гвардии Аляски. Несмотря на награды и похвальные грамоты, он был уволен за «неудовлетворительную работу». Сообщается, что Сантьяго несколько раз дезертировал из армии, за что был разжалован, а позже вообще уволен. Родственники говорят, о том, что психические проблемы у Сантьяго обострились после рождения сына.