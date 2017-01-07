»»Совокупный мировой долг в 2016 году составил 217 триллионов долларов

В 2016 году совокупный мировой долг увеличился на 11 трлн долларов и достиг 217 трлн. Это 325% внутреннего валового продукта, производимого на Земном шаре за год.

В долговых лидерах так называемые развитые страны мира. В 2016 году они увеличили свою задолженность на 6%, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на доклад Института международных финансов (The Institute of International Finance – IIF), созданным в 1983 году по инициативе 38 ведущих банков мира.

На первом месте ЕС. Объем внешнего долга Евросоюза достиг 405% ВВП. Внешняя задолженность США достигла 335% ВВП – 67,3 трлн долларов.

Долг развивающихся стран в 2016 вырос на 4,3% и достиг 217% производимого ими ВВП. Один только Китай увеличил свою задолженность на 710 млрд долларов.

В России внешний долг не увеличился из-за введенных антироссийских санкций. На 1 июля 2016 года он составил 521 млрд долларов.

Внешний долг – это займы, которые государство, включая банки, компании и другие организации, берет у кредиторов за пределами страны.