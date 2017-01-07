»»В Москве в горящей гостинице погибли три человека

Три человека погибли, девять пострадали во время пожара в московской гостинице.

Пожар вспыхнул в 6.10 мск в административном двухэтажном здании на Ярославском шоссе. Пожар охватил площадь в 700 кв. м. Пожар тушили более 100 брандмейстеров, было задействовано 30 единиц техники, сообщает РБК. Во время пожара обвалилась крыша. Завалы окончательно не разобраны, так что говорить о точном количестве погибших пока невозможно.

Двое посетителей гостиницы были вынуждены выпрыгивать из окон горящего здания. Они с травмами доставлены в институт им. Склифосовского, сообщает Life.

Следователи возбудили дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности», сообщает РИА Новости. Рассматриваются различные версии возгорания, среди которых бытовая и техническая.