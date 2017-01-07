»»В Россию пришла настоящая русская зима

Настоящая русская зима со снегом и морозами пришла в ряд регионов России накануне Рождества. Морозы сохранятся еще несколько дней.

Так. в Пензенской области ожидается 7-8 января очень сильный снег. На Таймыре и в Красноярском крае сильная метель, ветер 21-26 м/с, сообщает Гидрометцентр России. В Кировской области 8 и 9 января сильный мороз – температура ночью и утром до -43°С. 8-10 января на севере Свердловской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. Температура ночью опуститься ниже -40°С.

Рождественская ночь в Москве стала самой холодной за последние 120 лет. Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 8.00 7 января опустилась до -29,8°С. Рекордные морозы были на территории столицы 7 января 1891 года, когда температура остановилась на отметке – 34,8°С. Один из холодовых рекордов принадлежит Рождеству 2003 года. Тогда жители столицы могли наблюдать на градусниках -26°С.

Аномальные морозы сковали ночью и Подмосковье. В Дмитрове и Клину – 33,4°С.

Также сильные морозы и метель в Рождественскую ночь наблюдались в Северо-Западном ФО. В Ленинградской области температура опустилась до -37°С, в Вологодской – до -40°С, в Архангельской до -47°С, в Карелии – до -39°С, в Коми – до -50°.

В ЦФО Рождество запомнилось метелью и сильным снегом. Замело Белгородскую, Курскую, Воронежскую и Липецкую области. Сильный морозы установились во Владимирской – до -32°С, Ивановской – до -33°С и Костромской – до -41°С – областях.

На большей части Уральского федерального округа установилась аномально холодная погода.