»»В Сирии в результате теракта погибли более 60 человек

Более 60 человек погибли, 110 получили ранения в результате теракта в городе Аазаз на севере Сирии, что находится под контролем оппозиции, так называемой Сирийской свободной армии.

Взрыв произошел на рыночной площади у здания шариатского суда. Террористы взорвали заминированный автомобиль. Среди погибших и пострадавших большинство мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Сирийская свободная армия вместе с турецкими войсками участвует в антитеррористической операции «Щит Евфрата».