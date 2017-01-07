© YodNews, 2016
»»В Сирии в результате теракта погибли более 60 человек
terakt

В Сирии в результате теракта погибли более 60 человек

0
Автор: от Новости

Более 60 человек погибли, 110 получили ранения в результате теракта в городе Аазаз на севере Сирии, что находится под контролем оппозиции, так называемой Сирийской свободной армии.

Взрыв произошел на рыночной площади у здания шариатского суда. Террористы взорвали заминированный автомобиль.  Среди погибших и пострадавших большинство мирных жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Сирийская свободная армия вместе с турецкими войсками участвует в антитеррористической операции «Щит Евфрата».

Поделись

По теме

Оставить свой коммент


*

Поддержи нас

Если вам нравится наш сайт, поддержите нас, поставив лайк в одной из социальных сетей.




 