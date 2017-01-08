»»Алек Болдуин опубликовал новую шутку над Дональдом Трампом – на русском языке

Американский актер Алек Болдуин в субботу опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой на нем надета красная бейсболка с надписью на русскмо языке – «сделать америки здорово снова» (стилистика сохранена – Йод).

Алек Болдуин издевается над лозунгом предвыборной кампании Дональда Трампа «Make American Great Again», пишет The Independent. В свою очередь, Трамп написал в своем Twitter, что иметь хорошие отношения с Россией – это хорошо, и «только «глупые» люди или дураки, думали бы, что это плохо!». «У нас и без этого достаточно проблем по всему миру. Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем они это делают сейчас, и обе страны будут, возможно, работать вместе, чтобы решить некоторые из больших и актуальных проблем и вопросов в мире!», – написал он.

Алек Болдуин известен своим ироничным отношением к действиям и высказываниям избранного президента США. В телешоу Saturday Night Live в одном из выпусков Болдуин спародировал Трампа. Зрителям его работа понравилась и актер стал регулярно выступать в образе избранного президента в этом телешоу. Причем сам Трамп назвал это шоу «однобоким и предвзятым – ничего смешного». Отметим, что 12 декабря прошлого года Алек Болдуин получил награду кинокритиков за свое воплощение Трампа в категории «Лучший актер-гость в комедийном сериале».