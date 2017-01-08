»»»Итоги-2016: самые раздражающие новостные поводы

«Йод» продолжает подводить итоги года: мы рассказывали о провинившихся в этом году политиках, писали о самых значимых культурных событиях и грандиозных научных открытиях. Сегодня расскажем о том, какие информационные поводы нас раздражали и удивляли.

Памятник князю Владимиру

Еще в 2015 году Военно-патриотическое общество загорелось желанием поставить памятнику князю, который крестил Русь. Долгое время неравнодушные москвичи пытались как-то это предотвратить, но в результате удалось добиться лишь переноса памятника в другое место ― сначала его собирались поставить на Воробьевых горах, а в итоге он появился на Боровицкой площади. Не остановило даже то, что это нарушает границы памятников ЮНЕСКО – фигура Владимира портит вид и на Кремль, и на знаменитый Дом Пашкова. Как шутили в соцсетях, теперь в центре Москвы «Один Владимир лежит, второй сидит, а третий стоит».

Pokemon Go

Игра-приложение по мотивам популярного некогда аниме поглотила в этом году и детей, и взрослых. Тысячи людей по всему миру выходили из дома, уткнувшись в смартфон, в надежде найти редкого покемона – под конец лета уже трудно было встретить человека, не обсуждающего какого зверька и где поймать. Игроки не расставались со смартфонами ни на минуту – и это привело ко множеству несчастных случаев в разных концах света: фанаты получали травмы и даже становились виновниками ДТП со смертельным исходом.

Нобелевская премия Боба Дилана

В этом году премию Нобелевскую премию по литературе Шведская академия присудила певцу, музыканту и автору песен Бобу Дилану. Как только об этом стало известно, пользователи соцсетей написали немыслимое количество постов с авторитетным мнением, почему это правильно или неправильно. Кто-то возмущался, что авторам песен начали выдавать столь престижные награды, а кто-то удивлялся, с каких пор песенники перестали быть поэтами. Сам Дилан на награждение не явился, а в его честь выступила не менее знаменитая и талантливая Патти Смит.

Очереди

2016 год стал еще и годом очередей в Москве ― Третьяковская галерея выставляла работы Серова и Айвазовского так успешно, что посетители стояли у входа часами, едва не проломили дверь, а специальные службы даже развернули полевые кухни и начали раздавать кашу. Но если тягу к искусству можно понять, то толпы, бросающиеся за едой сомнительного качества, действительно поразили. В новую бургерную Black Star Burger, которую открыл Тимати, люди занимали очередь заранее и даже мороз их не напугал.

Борьба с выставками

Выставки современного искусства в этом году серьезно страдали: в сентябре в Галерее братьев Люмьер на «Красном Октябре» активисты организации «Офицеры России» устроили беспорядки на экспозиции американского фотографа Джока Стерджеса. По их мнению, снимки обнаженных детей ― это порнография, а не искусство. Организаторы и критики не согласились с выдвинутыми обвинениями, но экспозицию пришлось закрыть. Через несколько месяцев та же судьба чуть не постигла выставку современного художника Яна Фабра в петербургском «Эрмитаже». Зоозащитникам не понравились инсталляции с чучелами животных, а те, кто знает о творчестве художника не понаслышке (Фабр использует для чучел трупы животных, которых сбили на дороге, и любит живую природу), устроили в социальных сетях флешмоб с хэштегом #кошкизафабра.

Дональд Трамп на президентском посту

Президентские выборы в США в этом году стали едва ли не главным предметом обсуждения. Все были настолько уверены в победе Хиллари Клинтон, что забыли о непредсказуемом белом электорате Америки. 20 декабря Дональд Трамп был утвержден в статусе главы государства коллегией выборщиков большинством голосов. После оглашения результатов голосования рунет был в глубоком трауре, а СМИ буквально превратились в «Вестник Трампа».