»»Из-за сильных морозов животные Московского зоопарка получают больше корма и меньше гуляют

Московский зоопарк из-за сильных морозов принял дополнительные меры для защиты животных в этот период. Они вводятся для тех животных, которые проводят зимнее время на улице.

Водоплавающим птицам кладут сено на лед, также поддерживают незамерзающую полынью. В теплое помещение переместили черных лебедей и нильских гусей. Журавлей закрыли в домиках, где поддерживается нулевая температура. Проводится дробное кормление хищных птиц, медведей, тигров, копытных животных. Увеличена подстилка из сена хищникам и копытным животным: горным баранам, такинам, джейранам. Всем копытным дают корма больше почти на 20%. Сократили прогулки на улице для львов, гиен, гиеновой собаки, гепардов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.