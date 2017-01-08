»»IBSF сняла временную дисквалификацию с четырех российских спортсменов

Комиссия Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение снять временную дисквалификацию с четырех российских спортсменов – Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой и Александра Третьякова, сообщает пресс-служба IBSF в воскресенье. Комиссия пришла к выводу, что пока «нет достаточных доказательств в отношении этих спортсменов, оправдывавших временное отстранение». МОК и Всемирное антидопинговое агентство продолжат расследование фактов, изложенных во второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. Комиссия также уведомила о своем решении Федерацию бобслея России и самих спортсменов. Слушания по этому опросу состоялись 3 января 2017 на основе запроса, отправленного российскими спортсменами накануне 2 января.

Отмена временной дисквалификации дает надежду, что отношение к российскому спорту станет более объективным, считает вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает «Интерфакс». Он считает необходимым «просто рассчитывать на объективность вне политического контекста».

Ранее стало известно, что эти четыре российских спортсмена были отстранены от международных выступлений до 19 января 2019 года. Федерация бобслея России заявила о несогласии с этим решением.