»»Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от услуг салонов красоты, навязывающих крупные кредиты

Роспотребнадзор рекомендует гражданам воздержаться от услуг «недобросовестных салонов», которые предлагают дорогостоящую косметику в кредит. Федеральная служба предупреждает «о широком распространении недобросовестных практик заключения договоров купли-продажи дорогостоящей косметики и договоров об оказании косметологических услуг», сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, потребителю бесплатно предлагаются разовые процедуры – массаж, «пилинг», уход за волосами и т.д., после чего – заключить договор на предоставление этих услуг в будущем (например, на 40 посещений). Клиенту представляют т.н. тестовые образцы, описания «исключительных» свойств косметики, а также «профессиональную» информацию медицинского характера. Стоимость оказания соответствующих товаров и услуг, как правило, во много раз превышает финансовые возможности клиентов и может доходить до 200-300 тыс. руб. Чтобы оплатить все это салоны предлагают заключить кредитный договор.

Роспотребнадзор старается разъяснить гражданам их права и порядок судебной защиты таких прав, а также оказать действенную помощь, направленную на возврат денежных средств. В Новосибирской и Саратовской областях, в Алтайском крае и Чувашии сотрудникам Роспотребнадзора удалось добиться не только возвращения потребителю денег за покупку дорогостоящей косметики, но и взыскания компенсации за моральный вред и штрафа в пользу потребителя.