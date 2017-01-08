»»В 2018 году Росгвардия получит на вооружение автомат, стреляющий на суше и в воде

С 2018 года российские военные начнут получать модифицированный двухсредный специальный автомат (АДС), который может стрелять и на суше, и под водой. Об этом сообщил директор «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Алексей Сорокин, передает «Военное обозрение». По его словам, есть заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД, и со следующего года уже будет организовано серийное производство.

АДС – универсальное оружие, впервые обеспечивающее возможность поражать противника, как на суше штатными 5,45×39 мм патронами и 40-мм гранатометными выстрелами, так и под водой специальными подводными патронами. АДС оснащен универсальной планкой типа «picatinny» для установки различных прицельных устройств. Может комплектоваться прибором малошумной стрельбы и насадкой для холостой стрельбы. Использование этого автомата позволяет практически в два раза снизить вес носимого вооружения, сообщается на сайте ЦКИБ СОО, которое входит в НПО «Высокоточные комплексы» (структура Ростеха).