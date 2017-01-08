»»В Грозном прошел многотысячный митинг протеста против ИГ

На центральной площади Грозного перед мечетью «Сердце Чечни» состоялся многотысячный митинг протеста против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает ТАСС со ссылкой пресс-службу мэрии чеченской столицы.

Митинг, продлившийся несколько часов, инициирован родителями, «чьи дети завербованы радикалами ИГ», отметили в мэрии. Выступавшие на митинге выразили «возмущение действиями террористической организации и ее главаря Абу Бакра аль-Багдади». «Молодых людей из Чеченской Республики шлют «на убой» в Ирак и Сирию ради достижения корыстных целей этой бандитской шайки… Нашу молодежь обманывают, прикрываясь религией Ислам. Мы не имеем право молчать и отдавать их в руки этих нелюдей», – передает агентство «Грозный информ» слова участников акции протеста. Собравшиеся призвали молодежь Чечни не поддаваться пропаганде и чаще прислушиваться к своим родным и близким, сообщает источник. Акция завершилась сжиганием транспарантов с символикой ИГ и портретов аль-Багдади.

Группировка ИГ, созданная в октябре 2006 года слиянием нескольких радикальных формирований, контролирует значительную часть территорий Ирака и Сирии. ИГ или подконтрольные ему группировки также участвуют в боевых действиях в Ливане, Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии, ведут террористическую деятельность в некоторых других странах. ИГ признана большинством стран террористической. С 2014 года по позициям группировки наносит удары международная коалиция во главе с США, с 2015-го – Россия.