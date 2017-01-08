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В Москве подозреваемый в убийстве ранил двух полицейских и застрелился

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Автор: от Новости

В Москве молодой мужчина, подозреваемый в совершении убийства, при задержании ранил двух полицейских и застрелился.

Утром 8 января прохожий обнаружил во дворе одного из жилых домов на улице Васильцовский Стан тело мужчины на вид 40-45 лет. По предварительным данным, 26-летний молодой человек застрелил мужчину и скрылся с места происшествия. При попытке задержания подозреваемый выстрелил по наряду вневедомственной охраны, а потом покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника ранены и в настоящее время находятся в больнице, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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