»»В школах Москвы из-за морозов не будут продлевать каникулы

Все образовательные учреждения Москвы, несмотря на сильные морозы, 9 января начнут свою работу после праздников в обычном режиме. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба столичного департамента образования.

Департамент образования также информирует, что родители учеников 1-4 классов вправе сами решать вопрос о посещении их детьми учебных занятий. Для пришедших школьников занятия и консультации будут проводиться в обычном режиме. Для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме. Однако занятия на свежем воздухе для школьников всех возрастов будут отменены. Дошкольные группы работают в обычном режиме, при этом в соответствии с санитарными нормативами прогулки на свежем воздухе не проводятся, информирует департамент образования столицы, передает РИА «Новости».