© YodNews, 2016
»»»10 обещаний своему здоровью на 2017 год
net

10 обещаний своему здоровью на 2017 год

0
Автор: от Здоровье

Мы привыкли в начале года давать себе обещания, которые порой нам сложно выполнить. Но если эти обещания касаются здоровья, то у нас не остается выборы. «Йод» составил несколько привычек, которыми советует вам обзавестись в 2017 году, чтобы стать бодрым и здоровым.

Следите за весом

«Похудеть в следующем году» ― чуть ли не самое популярное обещание, согласитесь, и его сложнее всего выполнить. Это тот самый случай, когда вы хотите результат побыстрее, приложив минимум усилий. Но можно немного изменить обещание ― пообещайте себе не похудеть, а стать более внимательным к своей физической форме. Следите за тем, что и как вы едите, сколько занимаетесь спортом и какую жизнь вы ведете. Вот увидите: за год вы изменитесь, и в следующем году вам уже не нужно будет самому себе ничего обещать.

aee6e945c4

Не теряйте связи с близкими

Для моральной стабильности и для предотвращения депрессии полезно поддерживать связь с родными или старыми друзьями. Фактически отсутствие социальных связей может навредить вашему здоровью так же сильно, как алкоголь и курение или даже отсутствие спорта. В эру цифровых технологий совсем несложно оставаться на связи с теми, с кем вы когда-то общались, или общаться с теми, кто составляет ваше окружение сейчас. Вот увидите, ваш 2017 год сразу станет оживленнее.

1805_1

Никакого курения

Это тоже популярное обещание, но только вы можете раз и навсегда избавиться от него и наконец-то выполнить. Поговорите с бывшим курильщиком, попросите у него совета. Пробуйте разные методы и способы борьбы с курением, которые уже опробованы и действительно работают. С этой мерзкой привычкой тяжело расстаться, но это необходимо, если вы нацелены на здоровье. Только подумайте, сколько в новом году вы сэкономите денег, если бросите курить!

t_1957-tabak

 

Экономьте

Кстати об экономии денег. Это возможно, если вы измените многие привычки на здоровые. На работу можно ездить на велосипеде или ходить пешком ― так вы и деньги сохраните, и внесете свой вклад в защиту окружающей среды. Занимайтесь дома, а не в зале ― сейчас есть много видео уроков на YouTube. Всегда проводите ревизию холодильника и покупайте только те продукты, которые полезны и действительно нужны. Экономьте на вредном.

137178332

 

Поменьше стресса

Небольшая доля стресса нас, конечно, не убьет, а может даже зарядит энергией. Однако, стресс может стать хроническим, и это может привести к бессоннице, депрессии, ожирению и болезням сердца. Много часов работы, отсутствие сна и спорта, плохое питание, ссоры с друзьями и родными приводят к стрессу. Пообещайте в новом году избегать этих факторов и следить за тем, чтобы стресс не управлял вашей жизнью и вашим здоровьем.

radostnee-zhit-plakat

 

Помогайте другим

Мы привыкли думать, что счастье в том, чтобы удовлетворять свои потребности, но это не так. Мы становимся гораздо счастливее, когда помогаем другим. Поскольку счастье полезно для здоровья во всех отношениях, то вывод простой: делайте счастливыми других. Исследования 2010 года доказали, что люди с позитивными эмоциями на 20% реже страдают от болезней сердца, а еще люди с позитивным настроем более выносливые и продуктивные. Обещание помогать другим поможет и вам оставаться счастливым и здоровым.

1378637554_a119

 

Не переставайте учиться

Не важно, сколько вам лет, если вы беретесь за учебу, это поможет вашей карьере, вы найдете новых друзей и прокачаете мозг. Исследование 2007 года показало, что взрослые, которые снова принялись за учебы, обладают лучшей памятью и речевыми навыками, а еще такая активность сокращает вероятность болезни Альцгеймера. Кроме того, в вашей жизни появится что-то новое, интересно, увлекательное, а это всегда хорошо для здоровья.

1418259788_ea0d

 

Откажитесь от алкоголя

Все мы знаем, как алкоголь влияет на работу мозга, на сердечно-сосудистую систему и весь организм в целом. Более того, алкоголь часто приводит к депрессии, проблемам с памятью и даже припадкам. Хронические алкоголики страдают от болезней печени и сердца, гипертонии, психических расстройств, рака. Дайте себе обещание, что алкоголь не разрушит ваше здоровье.

0e20d67992

 

Больше спите

Это, пожалуй, самое приятное обещание. Вы же знаете, как влияет хороший сон на настроение, а настроение ― на общее состояние организма. Отсутствие сна может привести к ожирению и диабету второго типа. Сон также важен для укрепления памяти. Так что идите прилягте поспите и не чувствуйте себя виноватым. А в новом году пообещайте себе вовремя ложиться и вовремя вставать.

0_d09a4_882c6b_xl

 

Путешествуйте

Для здоровья не очень-то полезно постоянно вариться в рутине и находиться в одной и той же обстановке. Поэтому путешествуйте ― необязательно каждый месяц летать в дальние страны. Иногда выезжайте за город, узнавайте новые места, отправляйтесь туда, где никогда не были. Путешествие поможет вам изменить жизнь безо всяких драм и болезненных новшеств. Вы будете чувствовать, что ваша жизнь идет вперед, что цикл жизни обновляется, а это прекрасно отразится на нервной системе.

poster-turizm-3

Поделись

По теме

Оставить свой коммент


*

Поддержи нас

Если вам нравится наш сайт, поддержите нас, поставив лайк в одной из социальных сетей.




 