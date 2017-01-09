»»»10 обещаний своему здоровью на 2017 год

Мы привыкли в начале года давать себе обещания, которые порой нам сложно выполнить. Но если эти обещания касаются здоровья, то у нас не остается выборы. «Йод» составил несколько привычек, которыми советует вам обзавестись в 2017 году, чтобы стать бодрым и здоровым.

Следите за весом

«Похудеть в следующем году» ― чуть ли не самое популярное обещание, согласитесь, и его сложнее всего выполнить. Это тот самый случай, когда вы хотите результат побыстрее, приложив минимум усилий. Но можно немного изменить обещание ― пообещайте себе не похудеть, а стать более внимательным к своей физической форме. Следите за тем, что и как вы едите, сколько занимаетесь спортом и какую жизнь вы ведете. Вот увидите: за год вы изменитесь, и в следующем году вам уже не нужно будет самому себе ничего обещать.

Не теряйте связи с близкими

Для моральной стабильности и для предотвращения депрессии полезно поддерживать связь с родными или старыми друзьями. Фактически отсутствие социальных связей может навредить вашему здоровью так же сильно, как алкоголь и курение или даже отсутствие спорта. В эру цифровых технологий совсем несложно оставаться на связи с теми, с кем вы когда-то общались, или общаться с теми, кто составляет ваше окружение сейчас. Вот увидите, ваш 2017 год сразу станет оживленнее.

Никакого курения

Это тоже популярное обещание, но только вы можете раз и навсегда избавиться от него и наконец-то выполнить. Поговорите с бывшим курильщиком, попросите у него совета. Пробуйте разные методы и способы борьбы с курением, которые уже опробованы и действительно работают. С этой мерзкой привычкой тяжело расстаться, но это необходимо, если вы нацелены на здоровье. Только подумайте, сколько в новом году вы сэкономите денег, если бросите курить!

Экономьте

Кстати об экономии денег. Это возможно, если вы измените многие привычки на здоровые. На работу можно ездить на велосипеде или ходить пешком ― так вы и деньги сохраните, и внесете свой вклад в защиту окружающей среды. Занимайтесь дома, а не в зале ― сейчас есть много видео уроков на YouTube. Всегда проводите ревизию холодильника и покупайте только те продукты, которые полезны и действительно нужны. Экономьте на вредном.

Поменьше стресса

Небольшая доля стресса нас, конечно, не убьет, а может даже зарядит энергией. Однако, стресс может стать хроническим, и это может привести к бессоннице, депрессии, ожирению и болезням сердца. Много часов работы, отсутствие сна и спорта, плохое питание, ссоры с друзьями и родными приводят к стрессу. Пообещайте в новом году избегать этих факторов и следить за тем, чтобы стресс не управлял вашей жизнью и вашим здоровьем.

Помогайте другим

Мы привыкли думать, что счастье в том, чтобы удовлетворять свои потребности, но это не так. Мы становимся гораздо счастливее, когда помогаем другим. Поскольку счастье полезно для здоровья во всех отношениях, то вывод простой: делайте счастливыми других. Исследования 2010 года доказали, что люди с позитивными эмоциями на 20% реже страдают от болезней сердца, а еще люди с позитивным настроем более выносливые и продуктивные. Обещание помогать другим поможет и вам оставаться счастливым и здоровым.

Не переставайте учиться

Не важно, сколько вам лет, если вы беретесь за учебу, это поможет вашей карьере, вы найдете новых друзей и прокачаете мозг. Исследование 2007 года показало, что взрослые, которые снова принялись за учебы, обладают лучшей памятью и речевыми навыками, а еще такая активность сокращает вероятность болезни Альцгеймера. Кроме того, в вашей жизни появится что-то новое, интересно, увлекательное, а это всегда хорошо для здоровья.

Откажитесь от алкоголя

Все мы знаем, как алкоголь влияет на работу мозга, на сердечно-сосудистую систему и весь организм в целом. Более того, алкоголь часто приводит к депрессии, проблемам с памятью и даже припадкам. Хронические алкоголики страдают от болезней печени и сердца, гипертонии, психических расстройств, рака. Дайте себе обещание, что алкоголь не разрушит ваше здоровье.

Больше спите

Это, пожалуй, самое приятное обещание. Вы же знаете, как влияет хороший сон на настроение, а настроение ― на общее состояние организма. Отсутствие сна может привести к ожирению и диабету второго типа. Сон также важен для укрепления памяти. Так что идите прилягте поспите и не чувствуйте себя виноватым. А в новом году пообещайте себе вовремя ложиться и вовремя вставать.

Путешествуйте

Для здоровья не очень-то полезно постоянно вариться в рутине и находиться в одной и той же обстановке. Поэтому путешествуйте ― необязательно каждый месяц летать в дальние страны. Иногда выезжайте за город, узнавайте новые места, отправляйтесь туда, где никогда не были. Путешествие поможет вам изменить жизнь безо всяких драм и болезненных новшеств. Вы будете чувствовать, что ваша жизнь идет вперед, что цикл жизни обновляется, а это прекрасно отразится на нервной системе.