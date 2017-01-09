»»Азаров заявил о возможности создания украинского правительства в изгнании

Бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров, считает возможным создание правительства в изгнании, однако для этого должны созреть условия на самой Украине.

По его словам, решение Дорогомиловского суда, признавшего события на Украине госпереворотом, позволит обратиться в международные инстанции. «Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов», — сказал он, сообщают «Известия».

Азаров считает, что должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. «Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия», — полагает Азаров.