»»Белоруссия установила пятисуточный безвизовый режим для граждан 80 стран

Безвизовый режим сроком на 5 суток для граждан 80 стран, в том числе США и стран Евросоюза, ввела Белоруссия. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.

Данный указ «направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним».

Для въезда в Белоруссию в безвизовом режиме теперь достаточно иметь действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, 25 долларов в сутки, медицинскую страховку.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа, поясняется в указе, «обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда».

Новые правила въезда, однако, не будут распространяться на прибывающих в страну авиарейсами из России. Кроме того, безвизовый режим не коснется собирающихся вылететь из Минска в российские аэропорты, так как эти рейсы считаются внутренними, поясняется в документе.