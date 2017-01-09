»»Госдеп США извинился перед ЛГБТ-сообществом за дискриминацию в прошлом

Госсекретарь США Джон Керри извинился перед представителям ЛГБТ-сообщества за дискриминацию по отношению к ним со стороны госдепартамента в прошлом и заверил, что впредь такого не повторится.

Он напомнил, что, «начиная с 1940-х годов и на протяжении десятилетий госдепартамент был среди многих государственных и частных работодателей, допускающих дискриминацию в отношении сотрудников и соискателей на основе их сексуальной ориентации». Так некоторые сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией были вынуждены уволиться. Кто-то не получил работу только по этой причине.

Керри принес от имени департамента извинения всем членам ЛГБТ-сообщества, кто подвергся подобной дискриминации. Он напомнил, что сам является защитником сексуального разнообразия.

«На протяжении всей моей карьеры, в том числе в качестве государственного секретаря, я решительно встал в поддержку ЛГБТ-сообщества, признавая, что уважение прав человека должно включать уважение всех людей,» – говорится в заявлении, опубликованном на сайте государственного департамента США.

Так, в 2015 году в госдепартаменте была учреждена должность уполномоченного по правам членов ЛГБТ-сообщества.

Также в 2015 году Верховный суд США разрешил в стране однополые браки.