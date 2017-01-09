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Из-за снегопада в Стамбуле отменили 380 авиарейсов

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Автор: от Новости

Из-за снегопада в Стамбуле сегодня  отменили около 380 внутренних и международных авиарейсов в аэропортах Ататюрка и Сабиха Гёкчен. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Turkish Airlines.

Снег в Стамбуле идет  уже третий день. Высота снежного покрова местами превысила 40 смДвижение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.

7 января Turkish Airlines сообщила об отмене 610 авиарейсов. Около 20 тыс. пассажиров обеспечили питанием, а около 6 тыс. были распределены по отелям.

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