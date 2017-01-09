»»Из-за снегопада в Стамбуле отменили 380 авиарейсов

Из-за снегопада в Стамбуле сегодня отменили около 380 внутренних и международных авиарейсов в аэропортах Ататюрка и Сабиха Гёкчен. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Turkish Airlines.

Снег в Стамбуле идет уже третий день. Высота снежного покрова местами превысила 40 смДвижение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.

7 января Turkish Airlines сообщила об отмене 610 авиарейсов. Около 20 тыс. пассажиров обеспечили питанием, а около 6 тыс. были распределены по отелям.