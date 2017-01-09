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«Коммерсантъ» отказался от бумажных «Денег» и «Власти»

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Автор: от Деньги, Новости

ИД «Коммерсантъ» прекратил выпуск бумажных версий журналов «Деньги», которые издавались с 1994 года, и «Власть», вышедшей впервые в 1992 году.

Выпуск еженедельников прекращен с 1 января 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора издательского дома Владимира Желонкина. По словам Желонкина, онлайн-версии журналов продолжат свое существование.

Причина отказа от бумажной версии – в низкой рентабельности. По словам Желонкина, «стоимость издательства в бумаге практически равна бумажным доходам от рекламы

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