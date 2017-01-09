»»Консульский отдел США в Москве прекратил выдачу виз из-за затопления

Консульский отдел посольства США в Москве временно перестал выдавать визы. Причиной стало затопление здания.

Рассматриваться будут только экстренные запросы американских граждан:

«Консульский отдел посольства США в Москве из-за затопления в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления,» – говорится в сообщении. размещенном на сайте учреждения.

В «Мосводоканале» не подтвердили наличие проблем с водоснабжением в здании посольства США в Москве, сообщает РИА Новости. В организации утверждают, что ни жалоб, ни заявок на устранение проблем от американской дипмиссии не поступало.

Консульство США предлагает всем визовым заявителям следить за обновлениями на сайте. Граждане США также могут следить за обновлениями на странице отдела американских граждан в Facebook.