»»»Лондонские соцсети обсуждают транспортный коллапс и поддерживают бастующих сотрудников метрополитена

В социальных сетях появилось множество фотографий, где запечатлен транспортный коллапс, охвативший Лондон из-за забастовки сотрудников метрополитена.

Столкнувшиеся с транспортной проблемой лондонцы, в основном, высказались за солидарность с бастующими против сокращений и «гребущих деньги боссов», сообщает TJ.

«Солидарен с забастовкой работников метро сегодня! На трех автобусах до работы — это долго, но не так долго, как бесконечные сокращения и ужасные условия работы,» – пишет Ash Sarkar.

«Проявите солидарность с бастующими профсоюзами, если вы не поддерживаете гребущих деньги боссов. От этого выиграют все — и работники, и пассажиры!» – написала в своем Twitter Rachel.

Забастовка в лондонском метро началась 8 января в 21.00 мск и окончится 9 января. Она продлится 24 часа. Управляющая компания TfL (Transport for London) и профсоюзы RMT и TSSA не смогли достичь договоренности по поводу сокращений в лондонском метрополитене.

Администрация лондонской подземки в течение нескольких лет сокращала станционных смотрителей и кассиров. Последних заменили кассовые автоматы, установленные при входе в наземные павильоны станций. По мнению членов профсоюзов, эти сокращения приводят не только к чрезмерным нагрузкам оставшихся сотрудников, но и ставят под угрозу безопасность пассажиров, так как циркуляция людских потоков на самих станциях и в переходах между ними оказывается бесконтрольной, сообщает ТАСС.

Из-за забастовки закрытыми оказались почти все центральные станции метро, прекратилась работа работа на самых оживленных, «вокзальных» станциях метро: Waterloo, Kingʼs Cross, Euston, London Bridge, Paddington и Victoria, две ветки метрополитена вовсе были закрыты, сообщает Росбалт.

Для лондонцев было выделено 150 автобусов, однако это не разрешило транспортного коллапса. Пассажиропоток лондонского метро составляет более трех миллионов человек в день. Забастовки работников столичной подземки происходят регулярно.