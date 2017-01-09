»»Мария Захарова: «русские хакеры» взломали мозг Обаме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о вмешательстве русских хакеров в выборы американского президента.

«Мне кажется, “русские хакеры” если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о “русских хакерах”», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что в докладе разведки США утверждается, что президент России Владимир Путин в 2016 году якобы создал специальную программу по оказанию воздействия на процесс выборов нового президента США, чтобы помешать кандидату от демократов Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.