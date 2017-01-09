»»»Минтранс России проведет финальную инспекцию аэропорта в Каире

С 18 по 20 января российские эксперты проведут финальную проверку аэропорта Каира. Тогда и будут окончательно определены сроки возобновления авиасообщения между Россией и Египтом. Вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом министр транспорта РФ Максим Соколов называл январь 2017 года.

Ожидается, что к 12 января в аэропорту завершится установка закупленной в Германии биометрической аппаратуры для контроля за перемещением персонала – системы сканирования отпечатков пальцев и сетчатки глаза. Терминалы аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха уже оснащены биометрическим оборудованием, сообщает ТАСС.

Сейчас специалисты Минтранса готовят отчет по итогам декабрьской проверки аэропорта Каира. В конце декабря специалисты по авиабезопасности провели инспекцию второго терминала аэропорта в Каире. Он был открыт осенью после модернизации. Планируется, что именно во втором терминале будут обслуживать россиян.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения самолета авиакомпании «Когалымавиа» на Синае.