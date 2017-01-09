»»Минздрав предлагает полный запрет курения табака всем родившимся в 2015 году и позже

В России подготовлена антитабачная концепция, рассчитанная до 2022 года.

Документ разработан по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой и уже направлен в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и пр. Один из основных его пунктов — тотальный запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Такой запрет может начать действовать в 2033 году, сообщают «Известия».

Документ называется «Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу». Она разработана в соответствии со ст. 5 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ). Ее смысл в снижении к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%. По данным опросов, в 2016 году взрослые стали меньше курить – потребление табака снизилось с 39% (в 2009 году) на 6% и составляет 33%.

По данным ВОЗ, снизилось потребление табака у российских подростков в возрасте 15 лет, которые курят по крайней мере раз в неделю, с 2006 по 2014 год среди мальчиков с 27 до 17%, а среди девочек — с 21 до 10%. Среди 13-летних подростков этот показатель снизился среди мальчиков с 18 до 9%, а среди девочек — с 17 до 7%.