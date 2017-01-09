»»Минздрав предлагает увеличить рабочий день курильщиков

Минздрав, озаботившись борьбой с потреблением табака, предлагает предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников в соответствии с временем, потраченным на курение табака. Эта мера предлагается в антитабачной концепции Минздрава, сообщает RNS.

«Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», — говорится в документе.

Антитабачная концепция рассчитана до 2022 года.

Документ разработан по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой и уже направлен в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и пр. Один из основных его пунктов — тотальный запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия.

Она разработана в соответствии со ст. 5 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ).