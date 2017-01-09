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Мороз в Москве в снимках из соцсетей

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Автор: от Город

В конце прошлой недели в среднюю полосу России пришли первые за эту зиму сильные морозы, а в рождественскую ночь в Москве даже зафиксировали самую низкую температуру с начала XXI века. Власти столицы объявили оранжевый уровень опасности, животным в зоопарке увеличивают рацион, но, тем не менее, школьные каникулы из-за холодов продлевать не стали, а самые отважные москвичи даже провели зимний велопарад при температуре -27 градусов. «Йод» собрал фотографии замерзающей Москвы из Instagram.

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