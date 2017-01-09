»»»Мороз в Москве в снимках из соцсетей

В конце прошлой недели в среднюю полосу России пришли первые за эту зиму сильные морозы, а в рождественскую ночь в Москве даже зафиксировали самую низкую температуру с начала XXI века. Власти столицы объявили оранжевый уровень опасности, животным в зоопарке увеличивают рацион, но, тем не менее, школьные каникулы из-за холодов продлевать не стали, а самые отважные москвичи даже провели зимний велопарад при температуре -27 градусов. «Йод» собрал фотографии замерзающей Москвы из Instagram.

Фото опубликовано Мария Белая (@mbeliy19) Янв 9 2017 в 2:01 PST

Фото опубликовано Nastya Lis (@__anastasia__lis__) Янв 9 2017 в 2:12 PST

Фото опубликовано Elena Alena (@funny_alena) Янв 9 2017 в 1:58 PST

Фото опубликовано Natalia Filippova (@natasha_lybit_xolodets) Янв 9 2017 в 2:13 PST

Фото опубликовано 🙌Просто #бегузасобак (@beardserk) Янв 8 2017 в 4:43 PST

Фото опубликовано Сергей Стиллавин (@sergeistillavin) Янв 9 2017 в 1:24 PST

Фото опубликовано Анастасия (@nastya_const) Янв 9 2017 в 2:07 PST

Фото опубликовано Alexander Efremov (@efremov_72) Янв 9 2017 в 1:59 PST

Фото опубликовано Анна Шеина YouTube Blogger (@sheina_anna) Янв 8 2017 в 7:21 PST

Фото опубликовано Станислав Новоковский (@novokovski) Янв 9 2017 в 1:55 PST

Фото опубликовано Old White (@kkdog) Янв 8 2017 в 1:49 PST

Фото опубликовано Roman Firsozowskiy (@rfirsozowskiy) Янв 8 2017 в 2:24 PST

Фото опубликовано Каролина Бабина (@karolina_dream) Янв 9 2017 в 2:24 PST