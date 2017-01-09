»»На стадион «Зенит-Арена» в Петербурге выделят еще 2 млрд рублей

На достройку стадиона на Крестовском острове, которому предстоит принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, выделено 2 млрд рублей.

Соответствующий контракт без конкурса Комитет по строительству Петербурга 29 декабря заключил контракт с ОАО «Метрострой». Сумма предназначена для обустройства зоны контроля доступа стадиона и на подготовку арены к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира 2018 года, сообщает «Фонтанка».

Завершить все это необходимо до конца марта. Новую смету в 2 млрд утвердил 22 декабря петербургский центр госэкспертизы.

20 декабря комитет уже заключил с «Метростроем» аналогичный контракт на доделку арены на сумму еще 1 млрд рублей. Как поясняли в Смольном, вернуть дополнительно потраченные средства планируют позже, взыскав их с бывшего генподрядчика «Трансстрой» через суд.

29 декабря прошлого года стало известно, что строительство полностью завершено, стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Стадион построен. Разрешение на ввод есть. На мой взгляд, город получил уникальный объект», – сказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Теперь начнутся работы по приспособлению его под требования ФИФА, сообщал «Интерфакс».

«Мы, естественно, придерживаемся той сметы и тем корректировкам, которые были летом. Основные средства пошли в экономику Петербурга. Смету подведем к Кубку Конфедерации», – сказал Полтавченко. Он подчеркнул, что на закупку иностранного оборудования потрачено «всего 4 млрд рублей».