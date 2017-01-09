»»»Официальный курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые почти за полтора года

С 10 января 2016 года ЦБ снизил официальный курс доллара еще на 76 коп. Курс евро снизился на 69 коп.

Официальный курс доллара с 10 января 2017 года установлен Банком России на уровне 59,8961 руб., что на на 76,08 коп. ниже действующего курса, установленного 31 декабря 2016 года., сообщает РБК.

Ниже 60 руб. официальный курс доллара опустился впервые почти за полтора года. 31 июля 2015 года, когда курс составил 58,9906 руб.

Официальный курс евро с 10 января установлен на уровне 63,1125 руб., он снизился на 69,86 коп.

Вместе с тем, биржевые курсы доллара и евро к рублю в понедельник растут одновременно со снижением мировых цен на нефть. Курс доллара на Московской бирже поднимался до 60,05 руб., что на 43 коп. выше уровня закрытия торгов 6 января, а курс евро — до 63,33 руб. (+56 коп.).