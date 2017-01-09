»»По делу об ограблении Ким Кардашьян задержаны 15 подозреваемых

Спустя три месяца после громкого ограбления телезвезды Ким Кардашьян французская полиция задержала 16 человек в рамках расследования дела об ограблении в Париже. Операция по задержанию проходила рано утром в понедельник в 6 часов утра в нескольких регионах Франции, но главным образом в Париже, передает радиостанция Europe 1.

Подозреваемые задержаны на 96 часов. Подробности операции не раскрываются.

Общая стоимость драгоценностей, похищенных в ночь на 3 октября у известной телеведущей и фотомодели Ким Кардашьян, по приблизительным оценкам составляет около 10 млн евро.

Пятеро вооруженных людей в масках в ночь на 3 октября ворвались в номер Кардашьян в парижском пансионе, унесли с собой шкатулку с драгоценностями. Общая стоимость драгоценностей по приблизительным оценкам составляет около 10 млн евро.