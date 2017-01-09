»»Преподаватель вуза в Санкт-Петербурге совершил самоубийство в аудитории

Следователи СК России по Санкт-Петербургу проводят проверку в связи с обнаружением вечером 8 января 2017 года в одном из зданий, расположенных на Большой Морской улице в Адмиралтейском районе, тела мужчины 1952 года рождения. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Мужчина, предположительно, совершил самоубийство, мотивы которого устанавливаются. По данным РИА «Новости», ссылающихся на источник в правоохранительных органах, погибший является преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. «Тело преподавателя висело в петле, привязанной к трубе отопления в аудитории кафедры инноватики и интегрированных систем качества. Тело обнаружила уборщица», — сказал источник.