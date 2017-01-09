»»»Россиянам предлагают высказаться по поводу законопроекта о продаже за долги единственного жилья

Законопроект об изъятии единственного жилья за долги вынесен на этап общественного обсуждения. Согласно законопроекту, если у должника нет иного имущества, кроме жилья, оно также может быть выставлено на торги.

Поправки к законопроекту разработаны в защиту прав кредиторов, так как существует запрет на продажу жилья, если оно является единственным для должника и членов его семьи. Также не соблюдаются права детей, которым родители не платят алименты и других способов взыскать положенные на обеспечение ребенка деньги, нет.

Однако на продажу будет выставлено жилье, если его площадь превышает двойной норматив на человека в семье должника, говорится в пояснительной записке. На сегодняшний день норматив в разных регионах России установлен от 14 до 18 кв м на человека.

К тому же, оговаривается в пояснительной записке к законопроекту, должник и его семья не останутся без жилья. На выплату долгов должна уходить лишь часть стоимости квартиры. Предлагается должнику выделять минимальную сумму, которой будет достаточно для покупки жилья согласно нормативу.

«В целях обеспечения конституционного права на жилье законопроектом устанавливается, что судебным определением об обращении взыскания предусматривается минимальная сумма, передаваемая должнику-гражданину, достаточная для приобретения им иного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания его и членов семьи, проживающих совместно с ним, по нормам предоставления жилой площади в соответствии с законодательством Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

Сумма на приобретение жилья для должника будет рассчитываться судом с учетом средней кадастровой стоимости в регионе.

Поправки разработаны во исполнение постановления Конституционного суда. В мае 2012 КС решил, что действующий запрет обращать взыскание на единственное жилье должника требует корректировки. По мнению КС, имущественный иммунитет не должен распространяться на жилье, которое по размерам значительно превышает средние показатели и стоимость которого достаточна для уплаты долга без ущерба для конституционного права должника и его семьи на обеспечение жильем.