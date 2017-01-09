»»»С высоты птичьего полета: семь мест, откуда можно посмотреть на Москву

Порою прогулки по узким московским переулкам и наполненным зеленью бульварам надоедают и хочется сменить обстановку — например, посмотреть на город с высоты. «Йод» собрал семь смотровых площадок столицы, откуда открываются потрясающие виды на город.

Крылатские холмы

Да, Крылатские холмы — не ближний свет, и добираться сюда из других районов Москвы довольно долго. Однако наградой для вас станет невероятный вид на Строгинскую пойму. Здесь можно погулять в тени деревьев, покататься на велосипеде или просто посидеть на пригорке, любуясь столицей. К тому же, недалеко находится и знаменитый Живописный мост, футуристичная «тарелка» которого нависает над шоссе.

Ростовская набережная

Если от станции метро «Киевская» по мосту перейти реку и подняться к большому полукруглому дому, вы найдете уютный сквер с лавочками и интересным видом на Москву. Особенно приятно сидеть здесь в час теплого летнего заката, когда солнечные лучи пронизывают небоскребы Москвы-сити и растекаются на нежно-желтых стенах гостиницы «Украина».

Воробьевы горы

Пожалуй, самая знаменитая смотровая площадка столицы расположена на Воробьевых горах недалеко от главного здания МГУ. Отсюда видна почти вся Москва —на переднем плане «Лужники», чуть подальше — сталинские высотки и Москва-сити, а совсем вдалеке и тонкий шпиль Останкинской башни. В хорошую погоду здесь собираются толпы туристов, а по вечерам сюда «слетаются» любители быстрой езды — стритрейсеры и байкеры.

Смотровая площадка у здания РАН

Еще одна площадка расположилась около нового здания РАН — виды здесь не столь захватывающие, как с Воробьевых гор, тем не менее полюбоваться на Москву все же можно. Видны и сталинские высотки, и Москва-сити, и памятник Гагарину и знаменитые «золотые мозги» на крыше здания РАН. Кроме того, можно подняться в ресторан Sky Lounge на 22 этаж и взглянуть на столицу за чашечкой кофе.

Храм Христа Спасителя

Одна из лучших видовых точек в центре города расположена под куполами Храма Христа Спасителя — отсюда открывается прекрасная панорама всей Москвы — как на ладони МИД, часть Бульварного кольца, Кремль, сталинская высотка на Котельнической набережной и «Swissotel Красные холмы». Правда, подняться сюда можно только с экскурсией, поэтому стоит приобрести билеты заранее.

Смотровые площадки в Москве-сити

Смотровых площадок в Москве-сити несколько: одна из них расположена на 58 этаже башни «Империя», здесь же можно изучить макет комплекса небоскребов и сделать отличные фотографии. Еще одна площадка находится в ресторане Sixty на 62 этаже башни «Федерации». Есть и еще одно место — клуб «Студия 54» в этой же башне.

Останкинская башня

Завершает наш список самое высокое сооружение столицы — Останкинская телебашня. Отсюда видна без преувеличения вся Москва, при желании можно разглядеть свой дом, даже если он находится на другом конце города. Только вот приходить сюда нужно в хорошую ясную погоду, поскольку верхушка башни часто скрывается в облаках.