»»Сервисы «Мегафона» оказались частично недоступны из-за морозов

Морозы привели к аварии на в московском центре обработки данных (ЦОД) оператора сотовой связи «Мегафон».

Абоненты компании жаловались на сбои в работе сервисов компании еще накануне. Пользователи сообщали в соцсетях на невозможность открыть личный кабинет, расплатиться дебетовой картой «Мегафон банка», пополнить лицевой счёт. «Из-за аномальных холодов в столичном регионе вышла из строя система охлаждения одного из центров обработки данных. Это негативно отразилось на работе “Мультифона”, “МегаФонТВ”, банковской карты, сайта и личного кабинета», — заявили представители компании, сообщает VC.ru .

По некоторым данным, авария произошла 7 января 2017 года, но устранить ее последствия быстро не удалось.