»»Сын экс-президента Польши Леха Валенсы найден мертвым

43-летний сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав был найден мертвым в своей квартире в Гданьске.

Мужчину обнаружил его сын. По предварительным данным на теле погибшего не зафиксировано повреждений, поэтому версию о насильственной смерти пока исключают, сообщают РИА «Новости».

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей. Как сообщается, Пшемыслав Валенса ранее неоднократно попадал в ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году его приговорили к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, а в 2003-м — к году условно.