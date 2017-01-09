»»»В 2017 году Исаакиевский собор могут вернуть РПЦ

В Смольном готовят план передачи Исаакиевского собора русской Православной церкви. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга начал проработку необходимой документации.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил до декабря 2017 года передать собор РПЦ, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в администрации города.

Эту информация косвенно подтверждает и директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров. Так, по словам Бурова, распоряжение о передаче Иссакиевского собора РПЦ уже подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщает «Росбалт».

Позиция церкви неизменна: «Магазин должен быть магазином, больница – больницей, музей – музеем, а храм – храмом. Нельзя все мешать в одну кучу,» – озвучил «Росбалту» мнение РПЦ председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин.

«Для музея строительства Исаакиевского собора должно быть выделено отдельное помещение. В нем можно разместить картины, чертежи, фотографии, портреты архитекторов. В самом же соборе должны вестись службы. Экскурсии должны быть согласованы с руководством», – прокомментировал Пелин.

Летом 2015 года Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор. Осенью 2015 года губернатор города Георгий Полтавченко тогда принял решение оставить храм в управлении СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».

В апреле 2016 года митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Варсонофий обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву со ссылкой на федеральный закон о церковной реституции с просьбой вернуть РПЦ уже не только Исаакиевский собор, но и Спас на Крови и даже часть здания Смольного монастыря, в том крыле, где расположены факультеты СПбГУ. В декабре 2016 года, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, при личной встречи губернатора Полтавченко и патриарха Кирилла была достигнута договоренность о передаче храма в пользование РПЦ.

Жители Сантк-Петербурга начали сбор подписей против передачи собора РПЦ, сообщает Life. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник написал обращение на имя Георгия Полтавченко с целью выяснить, как на самом деле обстоят дела с собором и оповестил об этом своих избирателей в «ВКонтакте».

В своем обращении Максим Резник попросил губернатора «принимать решение по передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ только после обсуждения данного вопроса в Законодательном собрании Санкт-Петербурга».

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский высказался против передачи Исаакиевского собора РПЦ.