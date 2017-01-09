»»В Египте террорист-смертник въехал в здание полиции

В Египте террорист-смертник за рулем мусоровоза, начиненного взрывчаткой, протаранил контрольно- пропускной пункт около полицейского участка на севере Синая. Погибли по меньшей мере 10 человек, ранены 22, сообщает Associated Press.

Повреждены три этажа здания полиции. Тела 10 человек, 9 из которых были полицейскими, извлечены из-под завалов. По данным местных чиновников, число погибших может возрасти. Раненые были доставлены в больницу.

Два офицера остались целыми и невредимыми в теракте. По неподтвержденным данным ряд сотрудников службы безопасности были схвачены и похищены вооруженными людьми.

Грузовик был угнан в городе Эль-Ариш. Он въехал в здание после того, как несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами. По данным властей, вторая группа боевиков попыталась совершить нападение на другой контрольно-пропускной пункт также в Эль-Арише, но попала под обстрел.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.