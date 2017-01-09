»»В Подмосковье рекомендуют школам отменять занятия из-за мороза при температуре от минус 25

Министерство образования Московской области рекомендовано отменять занятия в начальных классах при морозе от минус 25 градусов.

Руководителям муниципальных органов управления образования рекомендовано по фактической погоде принимать решение о начале образовательного процесса, о работе школ, детских садов. «Рекомендуется отменять занятия в школах для школьников первых-четвертых классов при температуре минус 25 градусов и ниже, пятых-девятых классов – минус 30 градусов и ниже, 10-11 классов – минус 31 градус и ниже», – говорится в сообщении ведомства.

Также Минобразования обращает особое внимание на необходимость контроля воздушно-теплового режима во всех детских организациях, на строгое соблюдение санитарных норм и правил. В зависимости от назначения помещений температура в них должна составлять от плюс 18 до плюс 26 градусов, отмечается в материале.

Все образовательные учреждения Москвы, несмотря на сильные морозы, 9 января начали свою работу после праздников в обычном режиме. Департамент образования также сообщил, что родители учеников 1-4 классов вправе сами решать вопрос о посещении их детьми учебных занятий. Для пришедших школьников занятия и консультации будут проводиться в обычном режиме. Для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме. Однако занятия на свежем воздухе для школьников всех возрастов отменены.