»»»В столичную базу сервиса «Найди меня» внесено более 3 тыс. пациентов городских больниц

В столице активно работает база сервиса «Найди меня», запущенная два года назад. За это время в базу были внесены порядка 3 тыс. пациентов, половина из них – в 2016 г. Сервис уже помог найти 680 человек. К сервису «Найди меня» подключены все 67 московских больниц, куда пациентов привозят бригады «скорой помощи».

По данным пресс-службы Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы (ЕМИАС), в среднем ежедневно в больницы Москвы поступает до 60 человек, которые не могут связаться с родными, сообщает АГН «Москва».

Сервис «Найди меня» (портал findme.mos.ru), созданный на базе ЕМИАС, представляет собой базу пациентов, которые поступили в больницы города без сознания и без документов, или не могли назвать себя и связаться с близкими. Сотрудники приемных отделений вносят их приметы (рост, телосложение, цвет глаз и волос, возраст, одежда) в базу «Найди меня». С согласия пациента они также могут приложить его фотографию.