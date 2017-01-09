»»В Татарстане школьница умерла из-за таблеток для похудения

В Набережных Челнах проводится доследственная проверка по факту смерти 16-летней школьницы.

Девушка почувствовала себя плохо 8 января. Мать вызвала ей скорую помощь. Но школьница умерла до приезда медиков, сообщает СУ СК России по Республике Татарстан. Одной из причин гибели подростка следователи считают таблетки для похудения, которые пила девушка.

«Установлено, что ранее девочка принимала таблетки для похудения. В настоящее время препараты направлены на экспертизу», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Как пишут местные СМИ, девушка перестала пить таблетки за две недели до своей гибели.