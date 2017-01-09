»»»Выплата пенсионерам компенсаций в 5 тысяч рублей начнется с 13 января

Выплата компенсаций пенсионерам в размере 5 тыс. руб. начнется с 13 января 2017 г., сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

По информации пресс-службы Пенсионного фонда России (ПФР), единовременная выплата произойдет в течение двух недель, предполагается, что все выплаты будут завершены до 28 января 2017 года.

В ПФР добавили, что пенсионерам, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5 тыс. руб. будет произведена с 13 по 28 января так же с доставкой на дом. Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты.

«Все необходимые средства на единовременную выплату – 221,7 млрд руб. – заложены в бюджете ПФР на 2017 г.», – подчеркнули в фонде, сообщает АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в процессе оформления процедуры единовременных выплат обнаружилась нехватка средств. Как рассказал глава Пенсионного фонда ПФР Антон Дроздов, некоторые пенсионеры получат эти деньги не вместе с пенсией, а после новогодних праздников. «У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тыс. руб., кто получает пенсию в первые десять дней, сообщает ТАСС.