»»»Американца, переделавшего знак Hollywood в Hollyweed, ждет суд

Полиция Лос-Анджелеса арестовала 30-летнего художника Закари Коул Фернандеса за то, что он с помощью нескольких кусков брезента переделал надпись Hollywood в Hollyweed. Ранее он признался в этом одному из изданий. Фернандес, находящийся в полиции вместе со своим адвокатом был заказан по подозрению в незаконном проникновении на охраняемую территорию. Видекамеры зафиксировали возле букв человека в черном ранним утром 1 января. Мужчину ненадолго задержали, а затем отпустили. Американец будет выпущен под подписку, его обязали явиться в суд 15 февраля 2017 года, сообщает CBS.

Фернандес объяснил, что решился на поступок после того, как узнал, что кто-то в 1970-х тоже переделывал Hollywood в Hollyweed. Он попытался повторить это, чтобы «привнести позитива в мир». По словам художника, он планировал акцию вместе с бывшей женой Сарой Ферн. Представитель муниципалитета Лос-Анджелеса Дэвид Рю заявил, что такие шутки «разбазаривают ресурсы служб по охране общественной безопасности, которым приходится и реагировать на это и еще предотвращать возрастающее количество попыток повторить такие выходки»