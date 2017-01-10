»»»Банкоматы Сбербанка отказываются работать в морозы

Из-за морозов в работе банкоматов Сбербанка начались сбои.

Низкие температуры отрицательно сказались на технике в Московском, Среднерусском и Волго-Вятском банках – в регионах, где стоят аномальные холода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным банка, количество устройств самообслуживания Сбербанка в настоящее время составляет около 86 тысяч. Сбои затронули лишь 0,1% банкоматов.

Как сообщалось ранее, в начале января во многих российских регионах температура опустилась до аномально низких значений. Так, в некоторых регионах температура опустилась ниже -30-40°С. В Москве был зафиксирован холодовой рекорд. Рождественская ночь в Москве стала самой холодной за последние 120 лет. Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 8.00 7 января опустилась до -29,8°С.