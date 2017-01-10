»»Бастрыкина и Лугового внесли в «список Магнитского»

Американское министерство финансов внесло еще пятерых россиян в санкционный «список Магнитского». Это Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин. Теперь им запрещен въезд в США, а все их американские финансовые активы заморожены, сообщает «Газета.ру».

На Западе Ковтуна и Лугового считают непосредственными исполнителями убийства Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Гордиевский и Плаксин упоминается в расследовании, которое проводил работодатель Магнитского. Согласно этим данным следователь Гордиевский отказывался возбуждать уголовные дела на сотрудников МВД по заявлению Магнитского,а впоследствии организовал уголовное преследование юристов фонда. Плаксин же был сотрудником банкира Дмитрия Клюева, через который, по версии Hermitage Capital (фонд, где работал Магнитский), были похищены из бюджета России 5,4 млрд рублей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в 2013 году заявил, что его ведомство не занималось делом Сергея Магнитского, а расследовало обстоятельства его смерти. «Почту за высокую честь войти в этот список», — сказал тогда Бастрыкин.

Предыдущее расширение «списка Магнитского» состоялось около года назад. Тогда под санкции попали бывший начальник Следственного комитета при МВД Алексей Аничин, сотрудник ФСИН Евгений Антонов, следователи МВД Павел Лапшов, Борис Кибис, Олег Уржумцев.

В декабре сенат США проголосовал за расширение положений «закона Магнитского». «Посещение США и использование наших финансовых институтов — привилегии, которые не должны распространяться на худших представителей международной системы», – заявил сенатор из комитета по иностранным делам Бен Кардин, передает Reuters.

«Глобальный закон Магнитского о подотчетности в сфере прав человека» был подписан президентом США Бараком Обамой.

«Закон Магнитского» принят в декабре 2012 года. Этот акт вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных, по мнению властей США, за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США.