»»»Британский юноша заявил о своей беременности

20-летний британец Хейден Кросс заявил о своей беременности. По его словам, он уже на четвертом месяце. Хейден Кросс претендует стать первым беременным мужчиной в Британии.

Четыре года назад Хейден Кросс был женщиной. В 2013 году он начал принимать гормоны для смены пола. По словам молодого человека, если де факто он еще не совсем мужчина, то де юре, по документам, самый настоящий. Мужчине еще предстоит пережить операцию по удалению груди и яичников.

По словам британца, он решил замедлить процедуру смены пола, чтобы завести ребенка, сообщает Metro. Хейден забеременел с помощью донора спермы.

По его словам, беременность – это слишком женская вещь. Сейчас он понимает, что вынашивание ребенка противоречит всему, что он чувствует в своем теле.

Первым мужчиной в мире, родившим ребенка, стал американский транссексуал Томас Бити. Томас также родился женщиной, прошел операцию по смене пола, но сохранил женские репродуктивные органы, что и позволило ему родить троих детей.