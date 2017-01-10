»»Древняя гробница обнаружена в центральном Китае

Археологи в центральной китайской провинции Хунань обнаружили древнюю гробницу с фреской, на которой изображены две женщины. Возраст гробницы более 1400 лет.

По данным экспертов, размер гробницы 14 метров в длину и 2 метра в ширину. В ней обнаружены погребальные предметы, которые позволяют предположить, что она относится к эпохе Южных и Северных Династий — V–VI века н.э. (420-589 гг), сообщает «Синьхуа».

На цветной фреске на стене гробницы изображены две женщины в длинных юбках.

По словам специалистов, это самая древняя гробница, обнаруженная в провинции Хунань. Фреска может внести свой вклад в изучение истории одежды Китая.