© YodNews, 2016
»»Древняя гробница обнаружена в центральном Китае

Древняя гробница обнаружена в центральном Китае

0
Автор: от Новости

Археологи в центральной китайской провинции Хунань обнаружили древнюю гробницу с фреской, на которой изображены две женщины. Возраст гробницы более 1400 лет.

По данным экспертов, размер гробницы 14 метров в длину и 2 метра в ширину. В ней обнаружены   погребальные предметы, которые позволяют предположить, что она относится к эпохе Южных и Северных Династий — V–VI века н.э. (420-589 гг), сообщает «Синьхуа».

На цветной фреске на стене гробницы изображены две женщины в длинных юбках.
По словам специалистов, это самая древняя гробница, обнаруженная в провинции Хунань. Фреска может внести свой вклад в изучение истории одежды Китая.

Поделись

По теме

Оставить свой коммент


*

Поддержи нас

Если вам нравится наш сайт, поддержите нас, поставив лайк в одной из социальных сетей.




 