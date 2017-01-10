»»Экс-милиционеру-маньяку предъявлено обвинение в убийстве 47 женщин в Ангарске

Экс-милиционеру из Ангарска Михаилу Попкову в совокупности предъявлено обвинение в убийстве 47 женщин. Он уже осужден на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, однако приговор еще не вступил в силу, следствие расследует новое дело. Попков находится в иркутском СИЗО. Теперь ему инкриминируют еще 25 эпизодов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Иркутской области. Приговор в отношении него не вступил в силу, следствие расследует новое дело, в связи чем Попков продолжает находиться под стражей в иркутском СИЗО, сообщает ТАСС.

По данным источника в правоохранительных органах региона, экс-милиционер уже дал признательные показания по 59 убийствам.

Два года назад Он был осужден на пожизненное заключение за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двоих. Находясь в СИЗО, он рассказывал сказал своим сокамерникам, что по количеству жертв может соперничать с Чикатило, на счету которого 53 доказанных убийств. Когда дело об убийстве 22 женщин уже рассматривалось в суде, он признался еще 20 убийствам. Преступления, в которых он был признан виновным, совершались в 1994-2000 годах. Для установления подозреваемого проверили около 30 тысяч человек. Из милиции Попков уволился в 1998 году.