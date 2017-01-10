»»»Европейский суд по правам человека обязал мусульманок-школьниц совместно с мальчиками учиться плавать в бассейне

Европейский суд по правам человека обязал родителей, исповедующих ислам, отправлять детей вне зависимости от пола на совместные занятия плаванием.

В Швейцарии мусульманские семьи по религиозным мотивам запрещали девочкам 7-9 лет ходить на занятия плаванием совместно с мальчиками. Местное законодательство предусматривает возможность подобного отказа только с возраста половой зрелости подростков. Семьи были оштрафованы на 1,3 тысячи евро за «действия, противоречащие их родительским обязанностям». В свою очередь, жители швейцарского Базеля – уроженцы Турции, подали в суд о вмешательстве в свободу вероисповедания.

Суд признал, что вмешательство было, но не посчитал его в данном случае нарушением. Суд поддержал швейцарские власти в требовании «следовать школьному расписанию» и «успешной интеграции» детей в общество, сообщает BBC.com.

В ЕСПЧ отметили, что законы Швейцарии подразумевают защиту иностранных учащихся от любых форм социального отчуждения. Также суд отметил, что мусульманки могут заниматься в буркини – специальных мусульманских купальных костюмах, скрывающих почти все тело.