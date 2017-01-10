»»»Гражданина Белоруссии не пустили в Литву из-за советской символики на стекле машины

Гражданину Белоруссии на границе Литвы запретили въезд в страну из-за наклеенной на стекло автомобиля советской символики — пятиконечной звезды с серпом и молотом, сообщила во вторник канцелярия службы по защите госграницы.

“В понедельник в Литву не был впущен гражданин Белоруссии, автомобиль которого был оклеен советской символикой”, — говорится в сообщении. В Литве коммунистическая символика запрещена наряду с нацистской, сообщает РИА «Новости».

Гражданин Белоруссии 1995 года рождения пытался проехать в Литву через КПП “Райгардас” «Пограничники Литвы его не впустили, так как водитель управлял автомобилем оклеенном советской символикой. На заднем стекле автомобиля была наклеена пятиконечная звезда с серпом и молотом», — говорится в сообщении.

Водителю предложили отправиться далее в Литву пешком или снять наклейку, после чего отправляться дальше. Однако он предпочел вернуться в Белоруссию.